عبر فيديو كونفرانس.. العناني يبحث آليات إنشاء وتصميم موقع المتحف الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا عبر الفيديو كونفيرانس من مقر الوزارة بالزمالك مع فريق عمل شركة (مايكروسوفت) المسئول عن إنشاء وتصميم الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الدكتور الطيب عباس مدير المتحف للشئون الأثرية، وفريق قسم تكنولوجيا المعلومات بالمتحف.

واستعرض مصممو الموقع، خلال الاجتماع، شكل الموقع ومحتواه وأبوابه بما يتيح لمتصفحيه التعريف بالمتحف وتاريخ إنشائه ومسارات الزيارة بداخله وقاعاته المختلفة واهم القطع المعروضة بها، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها المتحف لزائريه مثل المطاعم والكافيتريات ودور السينما والمسرح ورحلات الواقع الافتراضي ومتحف الطفل وغيرها من الخدمات.

وسيتيح الموقع لمتصفحيه معرفة جميع الأخبار الخاصة بالمتحف ومواعيد ونوعية الاحتفاليات والمعارض المؤقتة التي ستقام به بالإضافة إلى التعريف بالطرق المؤدية له ووسائل المواصلات العامة المختلفة التي يمكن للزائر ان يستخدمها للوصول اليه، بالإضافة إلى تعريف الزائر بالأماكن الأثرية والسياحية الموجودة بالمنطقة المحيطة بالمتحف ،كما سيوفر الموقع ايضا خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر الزيارة .

ووجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار فريق العمل بضرورة إنهاء العمل في الموقع ليكون جاهزا قبل الافتتاح بوقت كاف ليكون عنصر تشويق وتعريفي بهذا الصرح الثقافي الضخم والفريد.