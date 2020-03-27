"التموين": انتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها دون زحام من المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تلقي غرفة العمليات المركزية بها، تقريرا منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة من كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية ،بكافة محافظات الجمهورية ،عن انتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أنه تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز، وصرفها لهم منذ الصباح الباكر، لافتة إلى وجود اقبال من المواطنين، والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف او زحام.

من جانبه ، شدد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على قيام كافة وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة ،والقيام بالجولات الميدانية، لضمان التأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية، وعلى رأسها المخابز ،والتي تعمل دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز، وكافة السلع الغذائية .

وطالب المصيلحي، من المحافظين بضرورة التنسيق مع مديري الأمن، في هذه الظروف الاستثنائية، للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل الساعة 7 صباحاً، ليتم إعداد الخبز، ويكون متوافراً للمواطنين مع بدء الحركة صباحاً عقب ساعات الحظر، لافتاً إلى أن المخابز من الأماكن المستثناة من قرار الحظر، ولابد أن تعمل بما يتوافق مع طبيعة عملها .

وشدد المصيلحي على أهمية مراعاة عدم غلق محال بيع المواد الغذائية الساعة 7 مساء، على النحو الذي ينص عليه القرار، و السماح بعمل كافة مصانع الأغذية بنفس طاقتها لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ودعا إلى السماح بلوجستيات النقل الخاصة بالمطاعم لتتمكن من القيام بعملها.

وأضاف المصيلحي أن الكتاب الدوري الصادر عن رئيس الوزراء تضمن تفسيرات للعديد من الأمور المرتبطة بقرار الحظر، والاستثناءات منه، وانه لابد من التوصل الى آلية سريعة للتعامل مع سيارات شركات الأغذية أو الحاصلات الزراعية لضمان استمرار دورة توفير السلع الرئيسية.

وأكد المصيلحي بأن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، وعلي استعداد لتلقي كافة الطلبات لحل أي مشكلة.