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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
دعا رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، العالم كله إلى تحديد وقت معيّن للصلاة باختلاف الأديان، والدعاء بأن يقضي الله على وباء "كورونا".
وقال ساويرس عبر حسابه على "تويتر" اليوم الجمعة: "أرى أن يجتمع العالم كله على يوم معين للصلاة مجتمعين جميعًا باختلاف أدياننا، حتى يزيح الله هذه الغمة ويشفى المرضى جميعًا".
وأضاف: "فلنختر يومًا محددًا وساعة محددة ونتوجه لله جميعًا في نفس الوقت والساعة بالصلاة لكي يزيح عنا هذه الغمة ويقضي على هذا الوباء".
كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس يدعو العالم للصلاة في وقت واحد: حتى يُزيح الله غمة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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