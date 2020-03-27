تسمعه بعد دقائق.. ما الأذان الجديد لـ"صلاة الظهر" بعد منع "الجمعة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن صلاة الجمعة اليوم تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام، في غداة قرار منع صلاة الجمعة والجماعات في المساجد.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان هذا الأسبوع، أنه بالنسبة للأذان سيكون واحدًا فقط هو أذان الظهر، ويتم إضافة كلمة واحدة إلى قول المؤذن ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم، لتكون على النحو التالي:

"اللهُ أكبر، اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله .. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله .. أشهد أن محمدًا رسول الله

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ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا

ألا صلوا في رحالكم ظهرًا

الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله"

وأكد وزير الأوقاف، أن صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل على الإطلاق.

كانت وزارة الأوقاف، قررت السبت الماضي، إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداءً من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.