ضبط عنصر إجرامي بحوزته 125 طربة حشيش في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد العناصر الإجرامية بمطروح تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 125 طربة لمخدر الحشيش.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة الأسكندرية، له معلومات جنائية مسجلة، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً من مخدر الحشيش وترويجها على عملائه بمحافظة مطروح.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تم ضبطه حال استقلاله سيارة في كمين أعد له بالطريق الدولي الساحلى (مطروح / الإسكندرية) بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (125 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالي، هاتفان محمول)، وبمواجهته أيد ما جاء التحريات.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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