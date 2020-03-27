الداخلية : ضبط 121 قضية احتكار سلع و222 قضية منع تداول الشيشة(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة ، حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وأسفرت الجهودخلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 1083 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 121 قضية في مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، 1084 مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، 222 قضية فى مجال منع تداول النرجيلة.

كما أُغلق 312 مكان (نشاط تعليمي - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة") ليصبح إجمالي المراكز التعليمية التي تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 24 الجاري" (12143) مركز تعليمي.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.