الحماية المدنية تنقذ 34 شخصًا مُحتجزين بعقار مُنهار جزئيًا بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنقذت قوات الحماية المدنية، 34 شخصًا محتجزين داخل عقار منهار جزئيًا مكون من 5 طوابق، بمنطقة بالسلام ، وذلك بعد انهيار السلم الخاص به بسبب سوء الأحوال الجوية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا عن سقوط سلم عقار ومحتجزين، بمساكن اسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام أول.

انتقلت على الفور وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة.

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وكشفت المعاينة أن العقار مكون من 5 طوابق بكل طابق 4 شقق سكنية، وانهيار السلم الداخلي من الطابق الثالث للخامس.

وأدى انهيار السلم إلى احتجاز 34 شخصًا، وبسؤال قاطني العقار رجحوا سقوط السلم نتيجة لسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار.

واستخدمت وحدات الإنقاذ التعامل وإنزال المحتجزين باستخدام الوسائل الحديثة، والمعدات اللازمة من تحرير المحتجزين وإخراجهم سالمين.

وقد لاقي سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في التعامل مع البلاغ.