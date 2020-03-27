استغلوا مشروع العلاج.. ضبط عصابة انتحلت صفة موظفي أحد البنوك لصرف الأدوية وبيعها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة عدد من الأشخاص قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية لشركة الخدمات الطبية الخاصة بموظفي البنوك واستخدامها في صرف الأدوية من العديد من الصيدليات وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة وقيامهم بالتصرف في تلك الأدوية ببيعها للصيدليات ومخازن الأدوية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (محامى أحد الشركات التابعة لأحد البنوك للخدمات الطبية "شركة مساهمة مصرية") بتضرر الشركة من قيام بعض الأشخاص بالنصب والإحتيال على الشركة والاستيلاء على أموالها بدون وجه حق من خلال تزوير نماذج طبية وروشتات وكارنيهات علاج خاصة بعملاء الشركة وإستخدامها فى صرف علاج من العديد من الصيدليات المتعاقدة معها والاستيلاء على قيمتها وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت 400 ألف جنيه.

بالفحص تبين أن الشركة المشار إليها تقوم بتقديم الخدمات الطبية لموظفي البنوك من خلال التعاقد مع العديد من المستشفيات الخاصة وكذا العديد من الصيدليات وتقوم الشركة بطباعة نماذج طبية خاصة بها وتسليمها للمستشفيات المتعاقدة معها ويتم تقديم الكشف الطبي على موظفي البنك بالمستشفى وإثبات الأدوية المراد صرفها على ذلك النموذج والذي يتم بموجبه صرف الأدوية من الصيدليات المتعاقدة معها، حيث تم اكتشاف (543) نموذج طبي مزور تم تقديمه للصيدليات وصرف الأدوية من خلاله.

وقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن وراء إرتكاب الواقعة 5 مسجلين حيث قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وخاصة النماذج الطبية المنسوبة لشركة الخدمات الطبية وكذا كارنيهات العلاج الخاصة بموظفي البنوك وكتابتها بأسماء العديد من الأشخاص منتحلين صفة موظفي البنوك من خلال مطبعة خاصة بأحدهم على غير الحقيقة والتوجه عقب ذلك إلى الصيدليات المتعاقد معها الشركة المشار إليها واستخدامها في النصب والاحتيال وتزوير محررات الشركة وانتحال صفة موظفي وعملاء البنك واستخدامها في صرف الأدوية من العديد من الصيدليات وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة وقيامهم بالتصرف في تلك الأدوية ببيعها للصيدليات ومخازن الأدوية.

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عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من ضبط (أربعة من المتهمين) وهروب أحدهم فى عدة أكمنة متلاحقة، وبمواجهة المضبوطين أقروا بإرتكابهم الواقعة وأن الروشتات والنماذج الطبية يتم تزويرها بمعرفة أحدهم بمطبعة خاصة به بمنطقة العمرانية بالجيزة وأنهم يقومون باقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامي فيما بينهم.

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترف ثلاثة منهم بممارستهم نشاطاً إجراميا أخر بمشاركة المتهم الهارب في تزوير أفرخ الورق المقوى المطبوع عليه أشكال علب الدواء وتقطيعها عقب ذلك وإعادة ملئ تلك العلب بأدوية مجهولة المصدر والاحتفاظ بها بمخزن أدوية خاص بأحدهم بمنطقة الهرم وإعادة توزيعها على العديد من المخازن والصيدليات بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق.

وعقب الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصحة تم استهداف مخزن الأدوية المشار إليه بمنطقة الهرم حيث تم ضبط (أحد الأشخاص، شريك المتهم الهارب في إدارة المخزن) وتبين أن المخزن (بدون تراخيص) وأنهما يزاولا ذلك النشاط دون وجود ترخيص مهنة الصيدلة وبتفتيش المخزن تم ضبط (كميات كبيرة من المضادات الحيوية والمسكنات والفيتامينات والمكملات الغذائية والأدوية الخاصة بمرضى القلب والجهاز الهضمي والسكر وضغط الدم وهشاشة العظام - أدوية ومستحضرات طبية "مجهولة المصدر") يتم توريدها وتداولها وبيعها بفواتير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.