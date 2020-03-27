شرطة المسطحات تضبط 70 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التفتيشية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية .

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3 مخازن أسمدة ومبيدات، 2 محل أعلاف، مدشة أعلاف) بإجمالي كمية وزنت (52,5 طن أسمدة – 15,7 طن أعلاف حيوانية وداجنة – 3 طن و119 لتر منتج نهائي"مبيدات آفات حشرية") بمخالفات "مجهولة المصدر، بدون ترخيص، وغير مصرح بتداولها بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية .

كما ضبط 9 مخالفات عبارة عن "إلقاء مخلفات بالطريق العام" بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق المنطقة المركزية ، وقضية "زيادة الضوضاء عن الحد المسموح" بالمخالفة لقانون البيئة، و78 قضية في مجال حماية الثروة السمكية ، و28 قضية القاء مخلفات في نهر النيل ومنافع الري والصرف ، و4 مخالفات لقانون الملاحة الداخلية.

جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.