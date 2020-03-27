استخدموا بها أسلحة آلية وخرطوش.. قتيلان و3 مصابين في مشاجرة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 أخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفان بالمنيا بسبب خلافات الجيرة.

تبلغ لمركز شرطة المنيا بشأن حدوث مشاجرة بقرية بني أحمد الغربية بدائرة المركز بين ( طرف أول - 5 أشخاص وفاة اثنين منهم وإصابة 3 بطلقات نارية، طرف ثان 4 أشخاص أحدهم هارب، وجميعهم مُقيمين بذات القرية، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم لخلافات الجيرة وقيام الطرف الأول بالتعد بالبناء على حرم الطريق أمام منزل الطرف الثاني مما أدى لنشوب مشاجرة بين الطرفين قام خلالها أحد الأشخاص بالطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته مُحدثاً إصابة الطرف الأول ومقتل اثنين منهم، وتم نقلهما والمصابين للمستشفى.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش) وهروب أحد الأشخاص، وباستهداف القرية المشار إليه بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنيا مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت جهودها عن ضبط 7 أسلحة آلية وخرطوش، 52 طلقة مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 أشخاص من أفراد الطرف الثاني.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.