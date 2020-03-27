بقيمة مليون ونصف.. ضبط 5 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، شن حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وقطع غيار سيارات، ومواد كيماوية، وأدوية بيطرية، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي لها 1,478,499 جنيه.
وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام في ضبطت 19 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، ودخول دائرة جمركية بدون تصريح، ومخالفات مسطح مائي، وانتهاء فترة التصريح.
ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 154 حكم قضائي متنوع و 173 مخالفة مرورية متنوعة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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