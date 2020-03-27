سقط في كمين الصحراوي.. ضبط عاطل بحوزته 18 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة الأمن لتأمين الطريق الصحراوي بمديرية الأمن بالإسكندرية، من ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من العقاقير المخدرة داخل سيارة. وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن بقيام عاطل بترويج كميات كبيرة من العقاقير المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وعقب التأد من صحة المعلومات تم استهداف المتهم وألقي القبض عليه وبحوزته 18 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول"، مبلغ مالي، هاتف محمول"، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم. وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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