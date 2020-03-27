بـ "خامات مجهولة المصدر".. ضبط صاحب مصنع مستلزمات طبية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على صاحب مصنع غير مرخص يُنتج مستلزمات طبية مجهولة المصدر، ويبعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة. أكدت معلومات سرية قيام صاحب مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص، بإدارة المصنع لإنتاج كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وبمداهمة المصنع والتفتيش عثر على 5 آلاف متر قماش شاش، 10"توب" قُماش فازلين، 3 آلاف غطاء رأس، 700 جوانتي عمليات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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