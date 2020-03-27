شكرا لقرائتكم خبر عن وقف صرف مستحقات العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت؟.. «الوزراء» يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بشأن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقف صرف مستحقات العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت، فقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

Advertisements

وأكدت الوزارة، خلال تقرير توضيح الحقائق الصادر عن المركز الإعلامي، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لوقف صرف مستحقات أي من العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت، مُشددةً على انتظام صرف رواتب ومستحقات جميع العاملين بالمساجد بما في ذلك الحوافز والعلاوات.

وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، فقد تم إطلاق حملة لنظافة وتعقيم المساجد بالتنسيق مع وزارة الصحة والمحافظين، أثناء فترة تعليق إقامة الصلاة بالمساجد، فضلاً عن تخصيص الوزارة رقماً للإبلاغ عن أي مخالفات بشأن غلق المساجد (01008806466)، كما تم تكليف الأئمة كلٍ في نطاق عمله بمتابعة عدد من المساجد والزوايا في محيط مسجده لبيان مدى الالتزام بتنفيذ تعليمات قرار الغلق.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، مع الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com).