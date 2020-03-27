شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة لشحن أرصدة مجانية لعملاء شركات المحمول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تم تداول رسائل نصية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب حول شحن أرصدة مجانية لعملاء شركات المحمول.

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وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لشحن أرصدة مجانية لعملاء شركات المحمول، وأن أرصدة الشحن بكافة شركات المحمول تصل للعملاء دون تغيير طبقاً للأسعار المعروفة التي وافق عليها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك من خلال كروت الشحن التي توفرها شركات المحمول، وغيرها من طرق الشحن الأخرى.

وقد تم الاتفاق مع شركات المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (إلكترونيًا)، وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الإلكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعًا لتفعيل سياسات العمل عن بعد.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، ‏مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة في حالة وجود أي استفسارات (mcit.gov.eg).