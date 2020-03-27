شكرا لقرائتكم خبر عن بدء رحلات نقل الروس من الغردقة.. ومصادر: 70 ألف سائح غادروا مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تغادر مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، رحلتي طيران إلى مطار موسكو تقلان نحو ٣٧٥ روسي الجنسية، ضمن ٤ رحلات قررتهما الحكومة الروسية لنقل مواطنيها من البحر الأحمر.

وأكدت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي، أن السائحين والمواطنين الروس المتواجدين بالبحر الأحمر بدأوا في مغادرة مطار الغردقة الدولي على متن ٤ رحلات جوية بمعدل رحلتين أمس الخميس واليوم الجمعة، وذلك لعدد ٧٥٠ راكب روسي.

ومن المقرر أن تغادر الرحلات إلى مطار العاصمة موسكو، وأن هذة الرحلات خصصتها الحكومة الروسية لنقل مواطنيها الذين يتواجدون بالبحر الأحمر.

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فيما تتواصل عمليات مغادرة السائحين من مختلف الجنسيات الأخرى إلى بلادهم بعد انتهاء إجازاتهم السياحية بمنتجعات البحر الأحمر.

وقدرت مصادر سياحية إجمالي عدد السائحين الذين غادروا البحر الأحمر لبلادهم منذ الأسبوع الماضي بنحو ٧٠ ألف سائح بعد تعليق مصر استقبال الرحلات الدولية، ومن جانبه أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات صحفية، أن آخر سائح سيغادر البحر الأحمر يوم ١ إبريل المقبل.

وقرر عدد من ملاك القرى السياحية بالغردقة ومرسى علم إغلاق قراهم السياحية لعدم وجود إشغالات بها بعد انتهاء عمليات التعقيم والتطهير لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع العاملين بها تحت الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما للتاكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس للسماح لهم بمغادرتهم لمحافظاتهم.

ورصدت «المصري اليوم» بالصور مغادرة عدد من السائحين لإحدى القرى السياحية بمدينة الغردقة.

وتوقفت حركة الطيران الدولي منذ الخميس الماضي لتطبيق قرار وقف الطيران الدولي مع السماح باستقبال الطائرات فارغة لتنظيم رحلات لعودة السائحين لبلادهم بعد انتهاء اجازاتهم بالقري السياحية ضمن جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.