شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق يعلن تفاصيل مشروع المدينة الطبية المتكاملة على مساحة 72 فدانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن تفاصيل مشروع المدينة الطبية المتكاملة على مساحة 72.7 فدان المقرر إقامتها بالمدينة، مشيراً إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه بالمدينة، وسيضم مستشفى تعليميا بمشاركة إحدى الجامعات الدولية، بهدف تخريج كوادر طبية مؤهلة، كما سيشمل إقامة مركز طبي متكامل، ومنطقة سكنية وفندق ومجمع تجارى مما سيساهم فى تنمية الواجهة الجنوبية للمدينة على مدخل السويس (3) بصفة خاصة، وإضافة للمدينة بصفه عامة.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أنه سبق موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 72.7 فدان على طريق القاهرة/ السويس الصحراوى بمنطقة خدمات الميكرويف، والشركة المخصص لها قطعة الأرض بصدد إعداد الرسومات الهندسية لإنشاء المشروع، لتوفير العديد من فرص العمل لأبناء مدينة الشروق.

وأوضح المهندس عبدالرءوف، أنه تم تخصيص قطعة الأرض من خلال مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طبقاً لآلية التخصيص الفورى، والتى ساهمت فى إتاحة العديد من الأنشطة الخدمية التى لها الأثر الإيجابى فى تحقيق التنمية المطلوبة بمدينة الشروق، مؤكداً أن جهاز المدينة لايدخر جهداً لتوفير الخدمات المختلفة كافة، وكذا المناخ الآمن والمناسب لإتاحة العديد من فرص الاستثمار من خلال تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، بهدف تحقيق وسائل الجذب للاستثمار والإقامة بالمدينة.

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‫كان المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قد أكد الانتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت بأحد اتجاهى المحور الرابط بين مركز خدمات المدينة والطريق الفاصل بين الحيين الثانى والثالث شرق والمنطقة الثامنة عمارات بالمدينة.

‫وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن طول الطريق يبلغ حوالى 3 كم، وهو عبارة عن طريق اتجاهين يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية، حيث تهدف الأعمال لربط الطريق على محور الشباب، لتمكين قاطنى المدينة والمترددين عليها بالمناطق المار بها الطريق من الانتقال إلى المحاور (الأوسط – الحرية – الشباب) بالمدينة، وجارٍ تجهيز المسار المقابل والانتهاء منه قريباً دعماً لشبكة الطرق بالمدينة.

‫وفى سياق متصل، أشار المهندس عبدالرءوف الغيطى إلى أنه تم رفع كفاءة حارة الخدمة بمنطقة إسكان الشباب الجنوبى، حيث تم تنفيذ طبقة أسفلت بطول (1.2كم) و5 ساحات انتظار بإجمالى مسطح أسفلت 10200م2، موضحاً أن تلك المشروعات تهدف إلى التيسير على سكان ورواد المدينة، بالانتقال بكل يسر بين الأحياء والمناطق المختلفة.