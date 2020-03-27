شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: عمال كأس العالم بقطر يواصلون عملهم رغم مخاطر انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن العمال الوافدين الذين يقومون ببناء الملاعب والبنية التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم فى قطر، والمقررة فى عام 2022 لا يزال يقومون بأعمالهم فى مواقع البناء المزدحمة، وذلك على الرغم من القرار الحكومى الذى يحظر كافة أشكال التجمعات لسبب وباء كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنه مع تبقى أقل من 1000 يوم على انطلاق البطولة، قال العمال إنهم يقومون بأعمالهم كما هو معتاد مع استمرار أعمال البناء بلا هوداة.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن رؤية الحافلات التى تمتلئ بالعمال الذين يتجهون إلى العمل، بينما قال عمال للجارديان إنهم لا يزالوا يعملون على مدار فترات طويلة وتتوافر لهم فحوص صحية محدودة فى مكان عملهم.

Advertisements

وتقول الجارديان إنه مع استمرار الجدال فى المملكة المتحدة حول ما إذا كان من الآمن لعمال البناء أن يقوموا بأعمالهم، فإن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك قال هذا الأسبوع إن أعمال البناء الأساسية يمكن أن تستمر طالما أن العمال يقفون على مسافة مترين من بعضهم البعض.

لكن مثل هذا الشرط يبدو شبه مستحيل تحقيقه فى قطر حيث يعيش العمال فى معسكرات مزدحمة، ويتشاركون فى السكن، ما بين ثمانية إلى 10، ويتم نقلهم للعمل فى حافلات الشرطة المزدحمة حيث يصل عددهم إلى 60 فى الحافلة الواحدة.

وفى حين لم تدخل قطر فى حالة إغلاق، ولا يزال العمل مستمرا فى بعض القطاعات، إلا أن العمال الوافدين الذين يحصلون على أجور منخفضة هم معرضون للخطر بشكل خاص، لاسيما فى ظل التواصل القريب لهم مع الآخرين فى العمل أو معسكرات العمل.

وقال العمال إنهم ليس لديهم خيار سوى الحضور، مضطرين بسبب أصحاب العمل والحاجة الملحة لكسب المال من أجل عائلاتهم فى وطنهم.