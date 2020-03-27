شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء مصر ينعى نظيره الإيطالى جراء إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة الدكتور حسين خيرى، النقيب العام، نظيرة الإيطالى "روبرتو ستيلا"، 67 عاما، والذى توفى بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، متقدمة بخالص العزاء للاتحاد الوطنى الإيطالى للأطباء والممارسين العموم، وإلى أسر جميع الأطباء ضحايا الواجب، الذين توفاهم الله أثناء أداء مهمتهم السامية فى إسعاف مرضى كورونا.

ووجهت النقابة العامة تعازيها باللغة الإيطالية، متمنية السلامة والنجاة لسائر الشعب الإيطالى، وأن تنتهى تلك الأزمة التى تشهدها دول العالم.

كانت قد قالت صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية إن فيروس كورونا فى إيطاليا تسبب فى "مذبحة للأطباء" فقد توفى أكثر من 14 طبيبا حتى الآن رغم جميع الإجراءات الوقائية التى قاموا باتخاذها، مشيرة إلى أن الأزمة فى الوقت الحالى هى كثرة عدد المرضى ونقص فى عدد الأطباء والأماكن فى المستشفيات.

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ومن بين الأطباء الذين توفوا بسبب فيروس كورونا فى إيطاليا، جوزيبي فينزي، 62 عامًا، طبيبًا في مستشفى بارما، ولويجي فروسانتيه ، 71 عامًا ، الذى تقاعد العام الماضي ، كان من كومو ، وهي نفس المدينة التي يعيش فيها طبيب الرئة جوزيبي لاناتي ، 73 عامًا، كما توفي أنتونينو بوتافوكو ، 66 سنة ، وهو طبيب عام في برجامو ، يوم الأربعاء ، وتوفى لويجي أبلوندي ، 66 عامًا أيضًا ، المدير العام السابق لمستشفى كريما ، مدير عيادة أنسيل دي كريمونا.

وأصبحت إيطاليا في المرتبة الأولى بعدد الوفيات بـفيروس كورونا بعد تسجيل 8215 وفاة، وسجل في العالم حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أكثر من 21 ألف وفاة، وأكثر من 472 ألف إصابة بالفيروس.