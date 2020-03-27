شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 120 مليون جنيه قيمة استثمارات المرحلة العاجلة بملوى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الثانى علوى بعددٍ من العمارات بمشروع"JANNA"للإسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة، وجارٍ استكمال باقى الأعمال بالعمارات بالمشروع، تمهيداً للانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات وبدء الأعمال الأخرى.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن ذلك يأتى فى إطار الالتزام بتنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة، واستكمالاً لتنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى بمدينة ملوى الجديدة على مساحة ٨٨٠ فدانا، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها بالمدينة حتى الآن بلغ نحو 120 مليون جنيه، وتشمل أعمال الإسكان والفرمة للطرق للمرحلة العاجلة.

وأوضح المهندس محمد أحمد الدكروى، رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، أنه جارٍ تنفيذ ٣٤ عمارة، بإجمالي ١٠٨٨ وحدة سكنية نموذج " JANNA" بمدينة ملوى الجديدة، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والخرسانة العادية والأساسات لمعظم العمارات، بجانب الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأول لعدد 15 عمارة، بالإضافة إلي أعمدة الدور الثاني علوي، بإجمالى كمية خرسانة ٢٥٠٠٠م3 تم صبها بالمشروع حتي الآن.

وكان المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، قد أعلن في وقت سابق ، أنه تم البدء في تنفيذ أعمال صب الخرسانة المسلحة لأساسات العمارات لعدد ٢٤ عمارة بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، والجاري تنفيذها بمدينة ملوي الجديدة، بإجمالي كمية خرسانة ١٢ ألف م٣، بمعدل (٨٠٠ م٣ / يوم).

وقال المهندس محمد أحمد الدكروري: تم التنبيه علي الشركة المنفذة للمشروع بزيادة معدات صب ونقل الخرسانة للوصول إلى معدل (١٥٠٠ م٣ / يوم)، حتى يتم الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة له، وذلك استكمالا لتنفيذ الأعمال بعمارات نموذج " JANNA " بعدد ٣٤ عمارة بمدينة ملوي الجديدة (ارضي + ٧ أدوار).

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وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك جاء بعد الانتهاء من أعمال المعايرة للخلاطة المركزية التي تم تجهيزها بالمدينة بمعرفة مركز بحوث الإسكان والبناء، وكذا الانتهاء من أعمال الفرمة للمرحلة العاجلة بالمدينة، وصب الخرسانة العادية لأساسات عدد ٢٤ عمارة.

جدير بالذكر أنه سبق فتح باب الحجز لعدد 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوي الجديدة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه صدر القرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 18420.52 فدان، لإقامة مدينة ملوي الجديدة، وتبعد مدينة ملوي الجديدة عن مدينة ملوي القائمة مسافة حوالي 12كم، وتقع شرق الطريق الصحراوي الغربي(القاهرة - أسيوط).