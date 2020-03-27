شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان ترسل بيانات 29 طبيبا من فرق مكافحة كورونا لوزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غرفة إدارة الأزمة بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، إن النقابة سلمت بيانات الفريق الأول من Egy-Dent Anti-covid19 Team ، لإدارة الموارد البشرية بالمكتب الفنى بوزارة الصحة، مشيرة إلى أنها تضم ملفات 26 جراح وجه وفكين، مؤهلين لسابق عملهم وتدريبهم بالرعاية المركزة والتخدير، للعمل ضمن فرق مكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى 3 أطباء بشريين قاموا بالتسجيل على سجلات النقابة العامة لأطباء الإسنان.

وأضافت غرفة العمليات، إنه طبقا لقرارات وزيرة الصحة، الصادرة بتاريخ 24 مارس 2020، وقرار رئيس قطاع الرعاية العلاجية فى 25 مارس الجارى، فإنه سيتم إلحاق أطباء الأسنان ضمن فريق الطب الوقائى، للمشاركة فى أعمال الترصد للمصابين بفيروس كورونا، ومتابعة المخالطين، بعد تدريبهم من خلال إدارة الطب الوقائى، مطالبة أى طبيب يتم تكليفه بالعمل خارج نطاق الطب الوقائى بموافاة النقابة على واتس آب رقم: 01061551450، مشيرة إلى أنه في حالة نقص المستلزمات الوقائية على أطباء الأسنان، إبلاغ وزارة الصحة، وموافاة النقابة بمحتوى الشكوى للمتابعة على واتس آب رقم 01061551450.

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وأشارت غرفة إدارة الأزمة: إلى وصول 100 كرتونة جوانتى، لسد العجز فى طلبات الأطباء التى تم تسجيلها، مؤكدة على استمرار متابعة تسليم وشحن الخامات الوقائية للأطباء بالنقابات الفرعية بالمحافظات، في أقرب وقت ممكن، لافته إلى أن النقابة تبحث مع بعض الشركات إمكانية توفير وسيلة مواصلات خلال فترة حظر التجوال، لنقل الأطباء من المستشفيات، وبخط سير إلى منازلهم بالمحافظات التى تعمل بها الشركات.

كان الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، قد قال إن 740 طبيبا وطبيبة أسنان سجلوا بفرق مكافحة وباء كورونا المستجد، COVID19، بالمبادرة التى أطلقتها النقابة لتشكيل فرق من أطباء الأسنان بكافة محافظات مصر.

وتضم غرفة إدارة الأزمة بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، أعضاء هيئة المكتب "الدكتور محمد بدوي الأمين العام، الدكتور هشام عبد الناصر أمين الصندوق المساعد، الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد، الدكتور حسين عبد الهادي أمين الصندوق، ومن أعضاء المجلس: الدكتور محمد علاء، والدكتور إيهاب هيكل.