شكرا لقرائتكم خبر عن حالات وفاة في مصر بسبب كورونا وتسجيلها بأسباب أخرى.. ما الحقيقة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان عما تردد بشأن تسجيل حالات وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا تحت أسباب وفاة أخرى، نافيًا الأمر، ولفت إلى أنه يتم الإعلان بكل شفافية عن عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد المركز، في تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أن حركة الملاحة منتظمة بقناة السويس، والعمل يسير بصورة طبيعية بكافة منشآت الهيئة ولم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، مع تشديد كافة الإجراءات الاحترازية على جميع السفن المارة.

وأشار إلى أنه لم يتم سحب الأدوية التي تحتوي على مركب «الهيدروكسى كلوروكين» من الصيدليات لاستخدامها لعلاج فيروس كورونا، محذرًا من استخدام تلك الأدوية دون إشراف طبي.

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وأكد أنه لا صحة لإغلاق أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفاكهة، وعملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين.

وأكد المركز الإعلامي أنه لا صحة لتوقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب الادعاء بتفشي فيروس كورونا بين العاملين.

كما أكد أنه لم يتم تحويل أي مدارس في أي محافظة إلى مستشفيات أو حجر صحي، وأن الصور المتداولة على مواقع التواصل تعود لاستراحات مصححين وملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية.

ولفت المركز إلى أنه لا صحة لتغيب أي من الأطقم الطبية بالحجر الصحي، وجميع الفرق الطبية متواجدة بكامل قوتها بمستشفيات العزل.

كما نفى إيقاف طباعة الصحف الورقية لتجنب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن عملية طباعة الصحف مستمرة كما هي.