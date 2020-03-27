شكرا لقرائتكم خبر عن "جامعة القاهرة": صرف علاج شهرين للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكرار كتابة العلاج من المستشفى وصرفه لشهرين دفعة واحدة من جهات الصرف المعتمدة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات ومن لديهم أمراض مزمنة، والصرف اعتبارًا من أول أبريل ولمرة واحدة فقط شاملة للشهرين القادمين، وذلك في إطار التيسير على العاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن وممن لديهم أمراض مزمنة.

وأضاف الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة اليوم الجمعة، أن القرار يسمح بكتابة العلاج والصرف للمستحقين أو من ينوب عنهم من أقاربهم دون الحاجة لتواجدهم شخصيًا، وذلك بغرض التخفيف عن العاملين وأعضاء هيئة التدريس وتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم في ظل الخطة الاحترازية للدولة من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت حزمة من القرارات التي من شأنها دعم الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والحفاظ عليهم في ظل الظروف الاستثنائية والكارثية غير المسبوقة التي يمر بها العالم أجمع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه صدق على قرارات مجلس المعهد القومي للأورام بالموافقة على بعض الامتيازات الجديدة للعاملين بالمعهد ومنها: رفع الأجر الوظيفى بنسبة 20% لجميع العاملين بالمعهد، وزيادة بدل الوجبة لحملات التبرع بالدم من 30 جنيها إلى 50 جنيها، ورفع بدل الوجبة للعاملين بالمعهد من 30 جنيها إلى 40 جنيها، مشيرًا إلى أنه جاري توفير التدابير المالية اللازمة لصرف مكافآت مالية للعاملين بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، والعاملين بمعهد الأورام.

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جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، قرر منذ أيام، قبول علاج الحالات المرضية من الطلاب بجميع المستشفيات والوحدات العلاجية التابعة للجامعة بما فيها مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، وتحمل الجامعة لكافة التكاليف، كما صدق الدكتور الخشت، مؤخرًا، على صرف مكافأة ألف جنيه لجميع الموظفين والأمن الإداري وأطقم التمريض والنواب والخدمات المعاونة بمستشفيات الجامعة - قصر العيني، تقديرًا لجهودهم غير العادية وتفانيهم في العمل، بالإضافة إلى صرف مكافآت للموظفين ممن احتاجت إليهم قوة العمل خلال فترة سوء الأحوال الجوية الأخيرة.