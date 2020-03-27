شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو أبطال خط الدفاع الأول .. أطباء مستشفيات عين شمس للمصريين: خليك فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصريين لاستمرار بالتواجد والبقاء داخل المنازل لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث سجلت الوزارة فيديو مع الفريق الطبي بمسشتفيات جامعة عين شمس " الدمرداش" تضمن دعوة المواطنين للجلوس في المنزل".

وقال أعضاء الفريق الطبى بمستشفيات جامعة عين شمس " فى الفيديو الذى أعدته وزارة التعليم العالى "نمر بأصعب أزمة طبية فى حياتنا من فضلك خليك فى البيت".

وقالت "شهيرة سمير وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس، إن الوقت الحالى عصيب ولا يعتبر تدريب على الطوارئ، حيث أن المستشفى تعيش فى طوارئ فعلا، وأمامك فرصة واحدة للحفاظ على سلامتك وحياتك من فضلك خليك فى البيت".

وبدوره، دعا خالد محمد أخصائى تمريض المواطنين للجلوس فى المنزل، قائلا:" أدى دورك وخليك في البيت علشان نؤدى دورنا".

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كما قال أحمد عادل استشارى طب المسنين، وبقولك كلنا أمامنا الاختيار لو قعدت فى البيت هتنقذ نفسك وتنقذ أرواح كثير غيرك من فضلك خليك في البيت".

وبدورها، قالت الدكتورة هالة سويد أستاذ طب المسنين بكلية الطب جامعة عين شمس، أنا طبيبة من أكثر من 20 سنة ونمر كلنا بأصعب فترة فى حياتنا، وأكيد كلنا خايفين.. خوفنا أكبر عليكم.. أرجوكم ساعدونا فى مهمتنا وساعدونا ننقذ الناس.. من فضلك خليك فى البيت".

شيماء مشرفة تمريض بمسشتفيات جامعة عين شمس تقول:" أنا عارفة أولادى فين.. أنت أولادك فين.. من فضلك خليهم فى البيت".

كما قالت يسرا تيسير استشارى الأمراض الصدرية ناس كثير ممكن تموت هنا ساعدنا نقلل ضحايا الوباء وأدى دورك وأنقذ روح غيرك.. من فضلك خليك في البيت".

كما قال الدكتور محمود استشارى الصدر بمستشفيات جامعة عين شمس إحنا فى حالة خطر من فضلك خليك فى البيت".