شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح 8 معلومات حول كورونا أبرزها: لا صحة لوقف طباعة الصحف الورقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 8 شائعات حول كورونا .
وتضمنت التوضيحات، أنه لا صحة لتسجيل حالات الوفاة بسبب كورونا تحت أسباب وفاة أخرى، ويتم الإعلان بكل شفافية عن عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وأن حركة الملاحة منتظمة بقناة السويس، والعمل يسير بصورة طبيعية بكافة منشآت هيئة قناة السويس ولم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، مع تشديد كافة الإجراءات الاحترازية على جميع السفن المارة.
ورصدت انه لم يتم سحب الأدوية التي تحتوي على مركب "الهيدروكسى كلوروكين" من الصيدليات لاستخدامها لعلاج فيروس كورونا، ونحذر من استخدام تلك الأدوية دون إشراف طبي وانه لا صحة لإغلاق أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفاكهة، وعملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين.
وأوضح انه لا صحة لتوقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب الادعاء بتفشي فيروس كورونا بين العاملين وانه لم يتم تحويل أية مدارس في أي محافظة إلى مستشفيات أو حجر صحي، والصور المتداولة على مواقع التواصل تعود لاستراحات مصححين وملاحظين امتحانات الدبلومات الفنية وانه لا صحة لتغيب أي من الأطقم الطبية بالحجر الصحي، وجميع الفرق الطبية متواجدة بكامل قوتها بمستشفيات العزل وانه لا صحة لإيقاف طباعة الصحف الورقية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وعملية طباعة الصحف مستمرة كما هي.
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