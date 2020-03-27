شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تفاصيل حظر التجول الجمعة والسبت الأكثر تقييدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتضمن إجراءات حظر التجول يومى الجمعة والسبت مزيدا من التشديد والتقييد على حركة الشارع المصرى وعدد من الأماكن. ويرصد الفيديو التالى أهم تفاصيل حظر هاذين اليومين، بما فيها موقف إقامة صلاة الجمعة فى المساجد والزوايا. استمرار غلق المساجد والزوايا عدم تأدية صلاة الجمعة على أن تصلى فى المنازل ظهرا غلق كامل لمدة 24 ساعة لكل المحال التجارية والحرفية محال بيع السلع والخدمات Advertisements المولات والمراكز التجارية استمرار تنفيذ قرارات غلق المقاهى والكازينوهات النوادى الليلية ومراكز الشباب المطاعم والصالات الرياضية لا تسرى القرارات على المخابز محال البقالة الصيدليات السوبر ماركت خارج المولات

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