النشرة المرورية.. انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بمعظم الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو ومنطقتي المهندسين والدقي، كما شهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

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فيما يشهد محور صلاح سالم كثافات متحركة في اتجاه المطار، وسيولة مرورية للمتجه لمناطق وسط البلد.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.