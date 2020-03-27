مصر | انتداب الأدلة الجنائية لبيان أسباب نشوب حريق في مخزن بالوراق

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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الأدلة الجنائية، لبيان أسباب نشوب حريق داخل مخزن بمنطقة الوراق، والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وبذلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، جهود مكثفة للسيطرة على الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب حريق داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وجاري تكثيف الجهود لمحاصرة النيران وإخماد الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

وفي سياق آخر، تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في حادث اصطدام تريلا بسيارات متوقفة، أعلى الطريق الدائري، بمنطقة الطف، خلال فترة الحظر، ما أسفر عن مصرع وإصابة ٣٠ شخصًا.

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واستمعت النيابة، لأقوال السائق المتسبب في الواقعة، الذي أكد أنه على علم بفترة الحظر، وكان يظن أن الطريق خاليًا من المارة حيث قاد السيارة بسرعة كبيرة، ووجد كمينًا على الطريق لفحص السيارات، وأثناء قربه للكمين لم يعلم انتظار بعض السيارات، فواصل القيادة بسرعة، وعندما شاهد السيارات حاول التوقف ولكن عجلة القيادة اختلت من يده، ما دفعه للاصطدام بالسيارات المتوقفة.

وانتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع اصطدام "تريلا" بـ١٤ سيارة متوقفة أعلى الطريق الإقليمي، بمنطقة الصف خلال فترة الحظر، ما أسفر عنه مصرع ١٨ شخصًا وإصابة ١٢ آخرين.

واستعلمت النيابة، عن حالة المصابين تمهيدًا لسؤالهم، حول الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث أعلى الطريقة الدائرى الإقليم الذي يقع بدائرة القسم، ما نتج عنه ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن سائق سيارة (تريلا) اصطدم بـ14 سيارة مصطفة أعلى الطريق الأقليمي، بمنطقة الصف بسبب حظر التجول، ما أدي إلى مصرع 18 فردًا واصابة آخرين حال تواجدهم داخل السيارات التي اصطدمت بها الـ"تريلا"، واستخرجت الجثث ونقل المصابين للمستشفى وتم التحفظ على سائق الـ"تريلا"، وحُرر محضر بالواقعة.