مصر | عاجل.. 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بجوار نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بجوار نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بجوار نادي الزمالك، قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وحسبما أفاد مصدر بالحماية المدنية بالجيزة بأن الحريق شب بمخلفات بقطعة أرض بين نادي الزمالك والمجمع الطبي لمسجد الحامدية الشاذلية، مشيرا إلى أن شدة الرياح تسببت في إمتداد النيران للمجمع الطبي.

وكان نشب حريق هائل، بجوار نادي الزمالك، بمنطقة المهندسين، والمجمع الطبي لمسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين وسط المحافظة.

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وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بالمجمع الطبي بمسجد الحامدية الشاذلية بجوار نادي الزمالك.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وفرضت قوات الحماية المدنية بالجيزة كردونا أمنيا لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، ويجري رجال الحماية المدنية بالجيزة عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.