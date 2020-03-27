مصر | السيطرة على حريق هائل شب داخل مصنع كراسي في الوراق

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نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل مصنع كراسي بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اندلع حريق هائل في مخزن كراسي بمنطقة الوراق شمال المحافظة، مساء اليوم الخميس، وجار السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مخزن بمنطقة عزبة الخلايفة، بمنطقة الوراق، شمال المحافظة.

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ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 5 سيارات إطفاء، وجار محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وبالفحص والمعاينة نشوب الحريق بمخزن مقاعد خاصة بصالونات الحلاقة، مغطى بالصاج، ما تسبب في انصهاره بفعل درجة الحرارة العالية، وتفحم محتوياته وسيارة، وتم إخراج أخرى، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية.

ويجري رجال الحماية المدنية عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحريق.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.