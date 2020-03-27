مصر | بالصور.. حريق هائل داخل مخزن في الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. حريق هائل داخل مخزن في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل في مخزن كراسي بمنطقة الوراق شمال المحافظة، مساء اليوم الخميس، وجار السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مخزن بمنطقة عزبة الخلايفة، بمنطقة الوراق، شمال المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 5 سيارات إطفاء، وجار محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.