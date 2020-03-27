شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة توفر سيارة لمساعدة الحالات الإنسانية بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، الخميس، تخصيص سيارة ميكروباص لمساعدة الحالات الإنسانية بالخارجة.

Advertisements

وأكد لطفي أن السيارة مجهزة بكرسي متحرك، ويتم التواصل معها من خلال الاتصال بالنجدة على 122، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على دعم كافة فئات المجتمع والتواصل معهم ومساعدتهم.

وطبقت أجهزة الأمن في محافظة الوادي الجديد، في تمام السابعة من مساء أمس الأربعاء، حظر التجوال في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحظر التجول من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مدير الأمن إنه جرى تعليق عدد من اللافتات بالشوارع والميادين الرئيسية تحمل عبارات «مصر تستطيع.. سلامتك وأسرتك تهمنا»، مطالبًا المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجوال حفاظًا على صحتهم ومنعًا لانتشار العدوى.