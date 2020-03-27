شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف أفضل طريقة لمذاكرة الطلاب من المنازل قبل الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، إن الوزارة خلال الظروف الحالية تحاول التوازن بين أمرين صعبين في ظروف استثنائية حرمت الطلاب من الدراسة في المدارس، مضيفا أن التحول من مرحلة دراسية لأخرى كان لها شروط ووجدنا الحل الأفضل تقتصر على الامتحانات على دروسه قبل الظروف الاستثنائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامى رامى رضوان، أن ذلك يقطع الطريق على مستغلى الأزمة من إعطاء الدروس الخصوصية، وتابع: ولا نحمل الطلاب منهج لك يتم استيعابه.

وتابع وزير التربية والتعليم قائلا:«المنصة الإلكترونية ستسهل فهم مشروع البحث للطلاب»، مضيفا: «أتمنى مساعدة أولياء الأمور للوزارة لإنجاح مشروع البحث الإلكتروني للطالب».