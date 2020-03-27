شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لوزارة التعليم العالى يرصد تطور المستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم الخميس، فيديو جديد بهدف توجيه التحية للفريق الصحى والمستشفيات الجامعية لجهودهم فى هذه المرحلة ومواجهة فيروس كورونا المستجد

وقالت وزارة التعليم العالى تحية إعزاز وتقدير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أبطال وجنود مصر في هذه المرحلة "الفريق الصحي" (أطباء، تمريض، فنيين وإداريين) في ربوع الوطن وبالأخص المستشفيات الجامعية "ينابيع العطاء"لكمنا كل الدعم، التقدير والاحترام..تحيا مصر".

وأظهر الفيديو عدد المستشفيات الجامعية والذى يبلغ 113 مستشفى جامعية على مستوى المحافظات حيث تم إنشاء 25 مستشفى خلال الفترة من 2014 إلى 2019 ، وزيادة نسبة الأسرة داخل المستشفيات الجامعية بنسبة زيادة 20% ، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المترددين على المسشتفيات الجامعية من 16 مليون إلى 18 مليون متردد ، كما زادت العلميات الجراحية التي تمت من 468 الف الى 887 عملية بزيادة تقدر بحوالى 93%.

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كما اشار الفيديو إلى اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بتطوير المستشفيات الجامعية بما يساهم فى تجهيزها وامدادها بابرز الأجهزة الطبية الحديثة .

وعلى جانب آخر كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن أن التحالف القومي للبتروكيماويات تمكن من إنتاج 3 منتجات للتطهير ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومعهد بحوث البترول، الوحدة التجريبية للهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث، في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال زيارة الوزير صباح اليوم الأحد؛ لمقر التحالف القومي للبتروكيماويات، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل كل عناصر المنظومة البحثية والطبية الخاصة لمواجهة الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

وأوضح الدكتور عبد الغفارأنه تم تشكيل مجموعة عمل من الأساتذة المتخصصين في الصيدلة، والطب، الكيمياء الحيوية والتطبيقية؛ لتحضير مطهرات الوقاية والتعقيم بمقر التحالف، مضيفًا أنه يتم إنتاج نحو 500 برميل يوميًا بسعة 200 لتر للبرميل الواحد من محلول مطهر للقضاء على الفيروسات والبكتيريا "Chemocide plus" طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أنه يجري حاليًا توريد المنتج للجامعات والمراكز البحثية وشركات قطاع البترول، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المطهرات، والتي يعاني من نقصها الكثير من دول العالم، وأضاف الوزير أنه جاري التنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة لتوفير احتياجاتها من هذه المطهرات.