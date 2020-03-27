شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يجرى حوار مع ضباط الأكمنة خلال جولته التفقدية ويثنى عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب انتهائه من اجتماعا مجلسى الوزراء والمحافظين اليوم، حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على القيام بجولة لمتابعة تطبيق القرارات التى اتخذتها الحكومة، يوم الثلاثاء الماضى، لمجابهة انتشار فيروس" كورونا" المستجد، سواء بحظر التحرك فى الشوارع، أو غلق المحلات وخلافه، وتجول فى عدد من الشوارع، وبرفقته أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من الأكمنة للتأكد من سريان حظر تجوال المواطنين والسيارات العامة والخاصة على الطرق فى المواعيد التى حددتها القرارات، كما قام بجولة تفقدية للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمطاعم بتطبيق قرارات الغلق وذلك خلال المدة المقررة.

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وأثنى الدكتور مصطفى مدبولى خلال حواره مع ضباط وأفراد الأكمنة، على ما يقوم به رجال الشرطة من تطبيق قرارات الحكومة بكل حسم، وعدم التراخى فى أداء المهام المنوطة بهم بكل إخلاص واجتهاد.

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء بما لمسه من حرص المواطنين على تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة، وذلك لإيمانهم بأنها تأتى فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على أرواحهم ولضمان سلامتهم.

وقدم رئيس الوزراء الشكر لكل من يساهم في تنفيذ هذه القرارات بكل دقة، كما توجه بكل تقدير وامتنان لكل من يضحى براحته من أجل القيام بواجبه في ظل هذه الظروف التي نمر بها، والتي نأمل جميعا أن تنتهي في أقرب وقت.