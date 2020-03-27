شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: تخصيص 4 حافلات لنقل 150 مصريا عالقًا بالحدود السودانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج دعم العالقين المصريين على الحدود السودانية، وصلت حافلتين لنقل المصريين العالقين بالسودان ولم يستطيعوا العودة لمصر، وذلك ضوء تلقي الوزارة استغاثات جديدة من عدد من الطلاب والمصريين العالقين بجمهورية السودان، وإشارتهم إلى وصولهم للحدود السودانية ورغبتهم في العودة إلى مصر ، كما يصل خلال ساعات حافلتين اخريين .
وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن حافلات النقل ستنقل 150 من المصريين العالقين بمعبر قسطل الحدودي، ومن المقرر أن تتحرك الحافلات من السودان متجهة الى مصر في صباح الغد نظرا لما تطبقه مصر من قرار حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجهت رسالة إلى المصريين العالقين فى مختلف العالم نتيجة أزمة تفشى فيروس كورونا، أكدت خلالها أن جميع مؤسسات الدولة تتابع عن كثب أحوال أبنائها في الخارج والداخل، بناء على توجيهات من القيادة السياسية بأن حياة المواطن المصري أهم من أي خسائر أو أضرار قد تتحملها الدولة.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، عددا من الإجراءات التي تم التنسيق لها فى عدد من دول العالم، لإعادة المصريين العالقين نتيجة تفشي هذا الوباء، مطالبة الجاليات المصرية المتواجدة حول العالم، تحديدًا في المناطق التي يصعب تسيير خطوط جوية لها مثل البرازيل وباكستان، باستخدام الدبلوماسية الشعبية؛ للمساهمة مع غرفة عمليات وزارة الهجرة في تحديد أعداد المصريين العالقين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم، وناشدتهم بتقديم كافة سبل الدعم للعالقين تحديدًا في الدول التي سيصعب على الدولة المصرية تسيير خط طيران لها اما بسبب عدم فتح المطارات أو لان العدد قليل جدا لا يسمح بإرسال طائرة .
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