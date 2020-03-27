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المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم لقاء الجمعة مع علي جمعة وعظة البابا تواضروس أسبوعيًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار دورها الوطني، عرض لقاء الجمعة مع الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مع صلاة الظهر من يوم الجمعة بعد قرار منع صلاة الجمعة في المساجد ضمن قرارات الدولة للحفاظ على أرواح المصريين من انتشار فيروس ، ويتحدث فضيلته عن الصبر ومواجهة البلاء والعمل الجماعي والتقوى ومواجهة الشائعات.

كما قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر قنواتها إلى المصريين.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة إن هذا يأتي في إطار مجموعة الاجراءات التي اتخدتها المجموعة لمواجهة الظروف الطارئة التي نمر بها.

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وأشار المتحدث باسم المجموعة إلى أن تامر مرسي اتخذ العديد من القرارات في هذا الإطار في مجملها تدعم توازن المحتوي الذي تقدمه قنوات المجموعة ليشمل ديني وتعليمي وتنموي وترفيهي وإخباري وفقا لاحتياجات المشاهدين.

 

 

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