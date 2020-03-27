شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إعلان الإطار العام للمشروع البحثى للطلاب 2 إبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب، موضحا أنه يوم 2 أبريل 2020: سيتم الإعلان عن الإطار العام للمشروع البحثى المطلوب وكيفية تصحيحه، على أن يتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة يوم 5 أبريل 2020.
وحذر الوزير من الغش بين الطلاب فى عمل المشاريع (البحث)، قائلاً: "سيتم استبعاد المشاريع (الأبحاث) المتطابقة، لأن ذلك يعد عملاً غير قانونيًا وغير أخلاقيًا".
وبالنسبة لأبنائنا الطلاب بالخارج، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الدخول إلى المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) من الخارج، وذلك في سبعة دول هي: "الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، الأردن، لبنان، إيطاليا"، خلال الأسبوع المقبل.
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