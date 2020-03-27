شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قرارات للحكومة.. أهمهم الإجازات مدفوعة الأجر للمتنقلين بين المحافظات (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

ويرصد ”الخليج 365” في الفيديو التالى أبرز ما تم اتخاذه من قرارات وعرضه خلال اجتماع الحكومة اليوم في 9 نقاط هامة.

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