شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت منظمة الصحة العالمية عن فرص مصر الحاسمة في مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ اليوم الأول لإعلان الإصابات بفيروس كورونا في مصر، ومنظمة الصحة العالية قالت إن مصر من الدول السباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا وهو ما ساهم في الحد من ظهور إصابات كبيرة مقارنتا بدول أخرى. Advertisements الخليج 365 يستعرض فيديو جراف عما قالته منظمة الصحة العالمية عن فرص مصر الحاسمة لمواجهة كورونا.

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