شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هل تنقل وجبات المطاعم والتيك أواى فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تفشى فيروس كورونا COVID-19 في أنحاء العالم تزايدت التساؤلات حول مدى سلامة تناول الأطعمة السريعة من المطاعم، وهل يمكن أن تنتقل منها العدوى؟.

وفى هذه الصور أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مجموعة أسئلة وإجابات حول سلامة المنتجات الغذائية والأطعمة من فيروس كورونا، وفقاً لما نقله موقع mercurynews.