شكرا لقرائتكم خبر عن حاكية الوباء القاتل كل 100 عام والسر الخطير في رقم 20 - بيني وبينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الزميل حسن مجدي حلقة جديدة من برنامجه بيني وبينك، ويكشف في هذه الحلقة حقيقة التقرير المثير للجدل عن ظهور وباء قاتل كل ماءة عام وارتباطه بالرقم 20 من كل قرن

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