شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: ندرس مسألة استرداد مصروفات الفصل الدراسي الثاني بالمدارس الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم سيقومون بدراسة مسألة استرداد مصروفات الفصل الدراسي الثاني بالمدارس الخاصة دون إنحياز للأهالي، أو التجني على أصحاب المدارس.

وأشار «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، إلى أنهم يعملون وفقا لفقه الأولويات، معقبا: «مش هنتكلم في موضوع المصروفات قبل نهاية الصيف، ميصحش نتكلم في هذا الأمر دلوقتي».

وقال وزير التربية والتعليم، إنهم يبحثون حاليا تقديم حلول لنحو 22 مليون طالب في المراحل الدراسية المختلفة، وهو الأهم الآن.