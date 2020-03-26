شكرا لقرائتكم خبر عن بكميات تكفي ٣ أشهر.. بدء توزيع العلاج على مرضى الأمراض المزمنة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ اليوم توزيع علاج الأمراض المزمنة على مرضى القرارات الوزارية بمنازلهم وبكميات تكفي ٣ أشهر، في الشرقية، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وبحسب بيان، قامت لجان الصيادلة المشكلة بجميع مستشفيات الصحة بالمحافظة، بتوفير الكميات اللازمة من الأدوية، وحصر المرضي الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وصادر لهم قرارات وزارية للعلاج على نفقة الدولة، وتحديد وسيلة الاتصال بهم، وعناوينهم، وتحضير الأصناف الخاصة بكل مريض مع إرفاق بيان موضح به إرشادات الاستخدام، وقامت إدارة المستشفى بتسليمها للإدارات الصحية، لتوزعها على المرضي بمحال إقامتهم، وذلك بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية والمجتمع المدني، وفقاً لجدول زمني وجغرافي محدد.

من جانبه قدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل والجهود المبذولة حفاظًا على صحة وسلامة المرضى بالمحافظة.