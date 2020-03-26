شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لرئيس «حماية المستهلك» بسوق جملة 6 أكتوبر لمتابعة الأسعار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك، جولة بسوق جملة السادس من أكتوبر، الخميس، بعد توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة الأجهزة الرقابية بالوزارة لأسواق الجملة سواء بالعبور أو بالسادس من أكتوبر وغيرها من الأسواق.
وشملت الجولة حديث لرئيس جهاز حمايه المستهلك مع التجار والذين أكدوا التزامهم بالبيع بأسعار مخفضه وأشاروا إلى انخفاض أسعار الخضر بنسب كبيرة، وأشاروا إلى أن العمل بالسوق مستمر دون انقطاع وهناك تسهيلات كبيرة تقدم لهم من الأجهزة التنفيذية بالدولة.
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