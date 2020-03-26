شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء مطاعم الفول والطعمية ببني سويف من قرار الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الخميس، استثناء المطاعم من قرار الغلق الكامل للمحال التجارية والحرفية وما يماثلها من المحال العامة، يومي الجمعة والسبت، في ضوء توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالتخفيف على المواطنين والتيسير عليهم، في الخدمات والاحتياجات الأساسية، حيث يسمح المطاعم الصغيرة مثل الفول والفلافل والوجبات الخفيفة، بتقديم الوجبات تيك واي، بينما المطاعم التي بها صالات لتقديم الطعام يتم تقديم الوجبات عن طريق خدمات التوصيل للمنازل «دليفري»، على أن يتم الالتزام بالغلق الكامل في مواعيد الغلق المقررة في تمام الساعة 5 مساء حتى 6 صباحًا.

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وبحسب بيان، أكدت المحافظة أنه سيجري مراجعة وتقييم الموقف من حيث التزام أصحاب المطاعم والمواطنين بهذه القرارات، مع التشديد عل أنه في حالة مخالفة مضمون هذه القرارات، فسيتم تنفيذ الغلق الإدراي والتشميع للمطاعم المخالفة، مع التشديد أيضا أنه لن يسمح لخدمات التوصيل المنزلي في مواعيد حظر التجوال، باستثناء حالتين فقط وهما توصيل الأدوية، والبقالة، وأنه سيجري التأكد من ذلك عن طريق مأموري الضبط القضائي.

كما قرر المحافظ استثناء محلات السلع الغذائية «محلات بيع الخضار والفاكهة» من الغلق يومي الجمعة والسبت، حتى الساعة 5 مساء إلى 6 صباحا، بجانب ما تم استثناؤه في قرار مجلس الوزراء وهم: المخابز والصيدليات ومحلات البقالة.

وأهاب محافظ بني سويف مجددا بالمواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، مؤكدًا وعي المواطن السويفي بأهمية هذه الاجراءات الاحترازية الهامة.