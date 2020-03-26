شكرا لقرائتكم خبر عن لرفع الوباء.. المجلس الإنجيلي يخصص يومي الجمعة المقبلين للصلاة والصوم والتضرع لله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر اجتماعًا برئاسة الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الخميس، لبحث آلية الاحتفال بعيد القيامة المجيد، في إطار ما يحدث على الساحة من متغيرات متلاحقة، وما تتخذه الدولة من إجراءات هامة وحكيمة لمنع تفشّي الوباء في بلادنا.

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وقرر المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، خلال الاجتماع الذي عقد عبر وسائل التواصل الإلكتروني، «تثمين الجهود الفعّالة التي تقوم بها الدولة، والقرارات الحكيمة التي تُصدرها للتصدي للأزمة، وتهيب بالشعب المصري الالتزام الكامل بهذه القرارات، من منطلق مسئوليتنا الوطنية واستمرار تعليق كافة الاجتماعات العامة والفرعية (بما فيها اجتماعات العبادة الرئيسية يومي الأحد والجمعة)، والاحتفالات والتجمعات في كل الكنائس والمؤسسات الكنسية، حتى الثامن من أبريل».

وذكر المجلس أن الطائفة الإنجيلية تدرس كل ما يتعلق باحتفالات عيد القيامة المجيد، في ضوء المستجدات الحادثة للفيروس، مشيرًا إلى أن رئاسة الطائفة الإنجيلية ورؤساء المذاهب والمجلس الإنجيلي العام على تواصل مستمر.

وقرر المجلس تخصيصَ يوميّ الجمعة ٢٧ مارس و٣ أبريل للصلاةِ والصوم والتضرُّع إلى اللهِ ليرفع هذهِ الأزمةَ.