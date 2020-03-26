شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أكثر عنفا.. وزير الإعلام يكشف قرارات الدولة حال وصول مصابي كورونا لـ 1000 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، من اتخاذ إجراءات أكثر عنفا في حال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى ألف إصابة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى ألف حالة يتم تعطيل مصالح العمل مع غلق الطرق وعزل محافظات محددة.

وكشف أسامة هيكل أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات كثيرة في سبل مواجهة فيروس كورونا، كاشفا أن الجميع استجاب إلى الإجراءات الحكومية.

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وأكد أن مشكلة تكدس المواطنين في مترو الأنفاق يتم التغلب عليها من خلال زيادة عدد عربات المترو حتى لا يحدث زحام شديد، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات بخصوص هذا الشأن.

وقال إن الصحفيين والإعلاميين من ضمن الفئات التي تم استثنائها من قرار تطبيق حظر التجوال من الساعة السابعة مساءا حتى السادسة صباحا ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتابع أن بعض الصحفيين تعرضوا لمواقف خلال مرورهم ببعض الكمائن خلال فترة الحظر وتم حل جزء كبير من المشاكل المتعلقة في ذلك الأمر.

وأضاف أسامة هيكل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بالإعلام خلال تعامله مع أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن الإعلام على قدر المسئولية وتفاعل مع المعلومات المتاحة، وتم إتباع منهج بإتاحة المعلومة بشكل سريع.