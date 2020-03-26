شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. وزير التعليم يكشف مصير امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة (الصف الثالث الثانوي) فسوف تتم بنفس الجدول الزمني المعلن من الوزارة Advertisements وقال وزير التربية والتعليم: إن الامتحانات سوف تعقد بشكل طبيعي في اللجان، ولكن سيتم زيادة عدد اللجان على مستوى الجمهورية وستكون مؤمّنة صحيا. وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم زيادة التأمينات الصحية والمسافات بين الطلاب، وسيكون هناك ممثلون من وزارة الصحة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة. وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة ستشمل المناهج المقررة حتى 15 مارس فقط.

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