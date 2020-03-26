شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لطلاب شهادة المرحلة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي)، فقد تقرر الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني. وقال وزير التربية والتعليم: «يعد تقديم هذا المشروع البحثي شرطًا للنجاح ويحصل الطالب (بعد نجاحه في المشروع) على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%». وأضاف وزير رالتربية والتعليم: سيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عام/فني) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا.

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